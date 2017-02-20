ЕС дополнительно выделит 18 миллионов евро на гуманитарную помощь украинцам с Донбасса

Об этом говорится в сообщении Представительства ЕС в Украине в Twitter.

"Еврокомиссар Стилианидис в Бахмуте: рад объявить, что ЕС выделяет дополнительно €18 млн для гумпомощи для украинских граждан", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Стилианидес 20-21 февраля находится с визитом в Украине.

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Завтра, 21 февраля, Стилианидес планирует провести встречи с представителями украинской власти. Обсуждение будет сосредоточено на текущей ситуации на востоке Украины и вопросах, каким образом ЕС может ответить на нужды пострадавшего населения.

*** Это четвертый визит еврокомиссара в Украину с начала кризиса. С 2014 года Европейская комиссия выделила на гуманитарную помощь Украине более 70 млн евро; ЕС и страны-члены ЕС – 133 млн евро.