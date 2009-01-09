В Минэкономики говорят, что газ газом, а торговать с Россией нужно

Проблемы в газовых вопросах не должны повлиять на торгово-экономические отношения Украины с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН сегодня во время проведения горячей телефонной линии в Кабинете Министров.

“На систему торгового баланса ход газовых переговоров не должен повлиять”, - сказал министр.

Он сообщил, что на сегодняшний день никаких негативных моментов в торговле Украины и России, возникших в результате отсутствия договоренности по поставкам газа в Украину, не отмечено.

Министр также сообщил, что в феврале ожидается очередное заседание Украинско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, в ходе которого будет обсужден вопрос об углублении торгово-экономических отношений между двумя странами.