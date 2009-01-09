В Крыму сошли две лавины: движение с Ай-Петри перекрыто
Заложниками оказались 16 человек
На 51-м километре трассы Ялта-Бахчисарай в Крыму сошли две снежные лавины и перекрыли движение транспорта с плато горы Ай-Петри.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, информация о происшествии поступила к спасателям накануне около 21.00.
Заложниками снежных лавин оказались спускавшиеся с Ай-Петри два автомобиля и микроавтобус (в общей сложности в транспорте находилось 16 человек).
Спасатели ялтинского отряда Контрольно-спасательной службы Крыма проводили 16 человек до плато. Люди смогли переночевать на горнолыжной базе контрольно-спасательной службы, а транспорт до утра пришлось оставить на месте происшествия.
Утром начались работы по расчистке снежных завалов.
Как сообщал УНИАН, на 8-9 января в Крыму было объявлено штормовое предупреждение.