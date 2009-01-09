В Крыму сошли две лавины: движение с Ай-Петри перекрыто

На 51-м километре трассы Ялта-Бахчисарай в Крыму сошли две снежные лавины и перекрыли движение транспорта с плато горы Ай-Петри.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, информация о происшествии поступила к спасателям накануне около 21.00.

Заложниками снежных лавин оказались спускавшиеся с Ай-Петри два автомобиля и микроавтобус (в общей сложности в транспорте находилось 16 человек).

Спасатели ялтинского отряда Контрольно-спасательной службы Крыма проводили 16 человек до плато. Люди смогли переночевать на горнолыжной базе контрольно-спасательной службы, а транспорт до утра пришлось оставить на месте происшествия.

Утром начались работы по расчистке снежных завалов.

Как сообщал УНИАН, на 8-9 января в Крыму было объявлено штормовое предупреждение.