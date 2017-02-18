Третья годовщина расстрела Майдана: в центре Киева проходит вече

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятии принимают участие около 500 человек.

Также на Майдане сегодня развернута фотовыставка в память о Героях Небесной сотни.

На центральной площади Киева несут службу много сотрудников полиции и бойцов Национальной гвардии. Правоохранители выборочно проверяют прохожих, в частности, содержимое крупногабаритных сумок или рюкзаков.

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Сегодня на Софийской площади в 15.00 должно начаться мероприятие, посвященное памяти защитников Дебальцевского плацдарма.

По данным отдела коммуникации полиции Киева, к охране порядка в центре города привлечены около 5 тыс. правоохранителей.

«В настоящее время полиция располагает информацией о проведении 18 февраля 12 массовых мероприятий, из них 4 – связанные с трагическими событиями на Майдане Незалежности», - сказано в сообщении.

В полиции отмечают, что для того, «чтобы не допустить провокаций, установлены несколько фильтрационных контрольно-пропускных пунктов для проверки документов и досмотра вещей участников мероприятий, задействованы группы кинологов и взрывотехников».