Европарламент обвиняет в равной мере и Москву, и Киев

В то время, как члены украинской делегации в Брюсселе обвиняли Россию в ведении информационной войны против Украины, депутаты Европарламента обвиняли в равной мере и Москву, и Киев, отмечает Немецкая волна.

Евродепутаты во время специальных слушаний в четверг подвергли критике позицию обеих сторон газового спора. По словам депутата от Германии Александра Ламбсдорффа, Украина возможно и не перекрывала газ в Европу, но виновна в кризисе, поскольку своевременно не завершила переговоры с российским “Газпромом”, а это в свою очередь привело к отключениям газа.

Евродепутаты отметили, что внутриполитическая борьба в Украине тоже сыграла в конфликте определенную роль. “Я надеюсь, что по крайней мере вопрос, можно ли считать приемлемой для Украины ту или иную цену на газ не станет поводом для соревнований между президентом и премьером Украины”, - сказал Евродепутат от Германии Михаель Галер. В то же время, парламентарий от Болгарии Евгений Кирилов обвинил обе стороны конфликта в применении неприемлемых методов. “Как могут два крупнейших государства Европы вести себя так не цивилизовано и безответственно!“, - выразил свое удивление евродепутат.