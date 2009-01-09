Мировые цены на нефть снизились

Цены на нефть на мировых рынках в четверг снизились в связи с ростом запасов топлива в США - основном потребителе энергоносителей в мире, сообщает Reuters.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 0,97 доллара - до 44,89 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 0,93 доллара - до 41,70 доллара за баррель.