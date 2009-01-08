Харьковская область ежечасно экономит 80 тыс. кубометров газа

Харьковская область ежечасно экономит свыше 80 тыс. кубометров газа.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя ОГА Олега ШАПОВАЛОВА.

В частности, он сообщил, что на сегодняшний день давление в газовых сетях Харьковской области находится на уровне технологических требований, а снабжение горячей водой и теплом в городе Харькове осуществляется в полном объеме.

«Хочу заверить, что мы полностью контролируем ситуацию», - сказал О.ШАПОВАЛОВ.

Более того, подчеркнул он, «на сегодняшний день мы ежечасно экономим свыше 80 тысяч кубометров газа за счет того, что ТЭЦ-5, которая является крупнейшим потребителем природного газа в области, перешла с газа на мазут. По договоренности руководителей Харьковской области с компанией «Укргаздобыча» Харьковской ТЭЦ-5 ежедневно отгружается свыше 200 тонн мазута. Это позволило сэкономить большое количество природного газа, который направляют в город Харьков для поддержания давления в газовых магистралях, чтобы в домах харьковчан было отопление и горячая вода».

Заместитель губернатора поблагодарил все предприятия, которые в значительной мере погасили свои долги перед ТЭЦ-5. «Это несколько миллионов гривен за сутки, что позволило энергетикам закупать мазут”, - отметил О.ШАПОВАЛОВ.

По его информации, оперативный штаб по урегулированию ситуации, которая возникла на магистральных газопроводах Харьковской области, определил 39 промышленных предприятий, которые ни в коем случае не будут отключены от газоснабжения, потому что имеют непрерывный технологический цикл. Это хлебо- и молокозаводы, овощные и бройлерные фабрики и другие заводы пищевой промышленности. Все остальные предприятия, где сегодня отсутствуют лимиты, должны сокращать объемы потребления газа.

О.ШАПОВАЛОВ выразил надежду, что в ближайшее время российская сторона найдет компромисс с украинскими партнерами, и газовая проблема будет решена.