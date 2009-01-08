В Донецке в связи с морозами увеличено время подачи горячей воды

В Донецке в связи с морозами время подачи горячей воды для населения увеличено на 6 часов – до 22 часов в сутки.

Как сообщили УНИАН сегодня в пресс-службе предприятия «Донецкгортеплосеть», ранее горячая вода подавалась 16 часов в сутки, теперь насосы, обеспечивающие горячее водоснабжение, останавливаются лишь на два часа.

Как пояснили на предприятии, такое решение было принято в связи с резким похолоданием (до -20°), и рассматривается руководством теплосети как «акт доброй воли» по отношению к горожанам.

В то же время в администрации теплосети подчеркнули, что ситуация с поставками газа на донецкие котельные остается сложной, и поэтому на предприятии ждут ответной «любезности» от жителей Донецка - погашения долгов за услуги теплосети.

«К сожалению, в случае кардинального уменьшения подачи газа на наши объекты в качестве одной из антикризисных мер рассматривается полная остановка горячего водоснабжения», - заявил заместитель директора «Донецкгортеплосети» по экономике Николай ЕРМОЛЕНКО.