В Севастополе прекращена подача горячей воды населению

В Севастополе в связи с недостаточным давлением газа прекращена подача горячей воды населению, тогда как ранее это планировалось предпринять с 10 января.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам начальник Главного управления жилищно-коммунального хозяйства Севастопольской городской государственной администрации Владимир ХИБУЧЕНКО.

По его словам, «мы сегодня не добираем газа, поэтому вчера было принято решение прекратить с сегодняшнего дня подачу горячей воды. Потому что мы должны получать 1 млн. кубометров, а выбираем порядка 800 тыс. кубов, и давление газа достаточно низкое».

Как отметил начальник управления, последние «газовые» события не могут не отражаться на обеспечении природным газом города, «положение с газом достаточно серьезное». В то же время, как отметил представитель руководства исполнительной власти города, «у нас в Крыму есть свои газохранилища, в частности Глебовское, газ мы получаем из него, поэтому тот объем газа, который добывается Украиной, он, в общем-то, позволяет обеспечить население нашим природным газом».

Как сообщал УНИАН, 5 января председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН заявил, что с 10 января в Севастополе с целью экономии средств для приобретения природного газа прекратят подачу горячей воды населению. Комментируя ситуацию с газо- и теплоснабжением города, он тогда, в частности, отметил: «И Севастопольская ТЭЦ, и «Севтеплоэнерго» на сегодняшний день имеют лимиты на газ - почти полтора миллиона кубометров в сутки, все котельные работают в нормальном режиме. Аварийные ситуации коммунальщики устраняли оперативно, что позволило горожанам встретить праздники в тепле. Мы возобновили подачу горячей воды Но уже 10 января это счастье закончится. Нам надо экономить средства на закупку природного газа».

Глава города также добавил, что долг коммунальных предприятий за газ уже более 10 млн. грн., «поэтому задача номер один - погасить долг и добиться выделения лимитов на вторую декаду января».