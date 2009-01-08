Нафтогаз: газ на киевские ТЭЦ подается в полном объеме

НАК "Нефтегаз Украины" продолжает поставки газа на киевские ТЭЦ для отопления и обогрева воды в полном объеме. Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель председателя правления НАК "Нефтегаз Украины" Владимир Триколич, передает РосБизнесКонсалтинг.

Он подчеркнул, что "Нефтегаз" прекратил поставки газа для выработки электроэнергии "в связи с нецелесообразностью в нынешних условиях". "Киев достаточно получит газа, чтобы в квартирах было тепло", - сказал В.Триколич.