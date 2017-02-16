Керченская переправа приостановила работу из-за ледяных заторов

Ледовые заторы в Керченском проливе создали серьезные трудности в обеспечении аннексированного Крыма грузами, поскольку паромы не могут ходить через пролив, сообщает Росбалт со ссылкой на лидера общественной организации "Чистый берег. Крым" Владимира Гарначука.

Читайте также"Стройка века": оккупанты признали, что связать тоннелем Крым и Россию не получается

"Переправа сейчас фактически не работает. Из-за этого возникли обрывы цепочек поставок по всем грузам, включая горюче-смазочные материалы и продукты питания", - сообщил он.

На данный момент остановилось более трех тысяч грузовых фур. Однако не все они стоят у переправы, часть "рассредоточилась" в Краснодарском крае, ожидая изменения ледовой обстановки.

Также он подчеркнул, что кризисная ситуация стала возможна из-за того, что в проливе работают паромы, не предназначенные для прохода через льды. "Для того чтобы обеспечить перевозки паромной переправой, каждый паром должен быть снабжен сертификатом ледового класса, который позволяет им ходить в ледовых условиях Азовского и Черного морей. Ведь всем прекрасно было известно, что в зимний период там постоянно происходит обледенение пролива, из Азовского в Черное море идут ледовые пласты. Греческие паромы, которые ходили на этом маршруте, сейчас все встали. Насколько мне известно, там сейчас ходит только один паром, очень маленький", - уточнил Гарначук.