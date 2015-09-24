На Керченской переправе паром наехал на причал

Об этом передает Радио Свобода со ссылкой на «Морскую дирекцию».

«В 17:00 на Керченской паромной переправе произошел наезд судна «Олимпиада» на причальную стенку в порту «Крым». Пострадавших нет. ООО «Морская дирекция» принимает все меры для нормализации ситуации», – говорится в сообщении.

В обслуживающем ведомстве заверили, что на работу переправы инцидент не повлиял.

Читайте такжеВ очереди на Керченской переправе снова застряли почти 1,5 тысячи машин

Как сообщал УНИАН, после незаконной аннексии Крыма Россией, на Керченской переправе неоднократно образовывались километровые пробки из автомобилей. Люди стояли в ожидании своей очереди на паром по несколько суток. Среди ожидающих неоднократно возникали конфликтные ситуации.

Паромная переправа через Керченский пролив (переправа порт «Крым» – порт «Кавказ») стала основной транспортной артерией, связывающей аннексиированный полуостров с материковой Россией. Ее используют для переправы как грузовых, так и легковых автомашин.