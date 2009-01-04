Четверо из пострадавших горняков находятся в реанимации

Все 8 горняков, которые пострадали сегодня от вспышки метана на шахте им. Дзержинского (ГП «Дзержинскуголь») находятся на лечении в Донецке, в ожоговом центре Института неотложной и восстановительной хирургии им. В. Гусака, 4 из них – в реанимации.

Как сообщили УНИАН в ожоговом центре института, у 4-х горняков состояние крайне тяжелое, у остальных четверых, которые находятся в ожоговом отделении, состояние здоровья оценивается как тяжелое.

Все пострадавшие получили ожоги поверхности тела (до 50%) 2-3 степени, ожоги верхних дыхательных путей и ожоговый шок.

Вначале после аварии горняки были доставлены в центральную городскую больницу г.Дзержинска, а затем транспортированы в Донецк, в ожоговый центр Института неотложной и восстановительной хирургии.

В Донецке создана комиссия по расследованию причин аварии на шахте им. Дзержинського. Комиссию возглавил исполняющий обязанности начальника Донецкого горного округа терруправления Госгорпромнадзора Вячеслав КОРОЛЬ. Создана также экспертная комиссия, в состав которой вошли ведущие специалисты отраслевых институтов.

В настоящий момент ведение горных работ в шахте запрещено.

Как сообщал УНИАН, вспышка метана на шахте им. Дзержинского произошла сегодня в 5.45 в тупиковой части западного полевого штрека на горизонте 1146 м. В следствие этой аварии тяжело пострадали 8 горняков.