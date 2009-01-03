Сколько газа входит из России в Украину, и сколько выходит?

Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ заявляет, что сокращение поставок природного газа в европейские страны может происходить только по вине России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге.

Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что на сегодняшний день обеспечен мониторинг объемов входящего из России в Украину газа, а также объемов газа, который Европа получает на выходе из Украины.

По его словам, 1 января Украина получила от России 294 млн. куб. метров газа, на выходе зафиксировано 281 млн. кубометров. 2 января было получено 293 млн. куб. м, на выходе – 283.

Учитывая, что для технологических нужд по транспортировке необходимо использовать приблизительно 21 млн. куб. м газа, для этих целей использовался газ из российских поставок и газ из украинских хранилищ, объем которого 1 января составил 9 млн. куб. м, 2 января – 11, сообщил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

«Технологически и экономически более выгодно в эти дни для технических нужд брать газ из украинских хранилищ, но уже через два-три дня транспортировка будет осуществляться полностью за счет газа, который поступил по трубе на восточной границе. Это позиция наших специалистов НАК «Нафтогаз Украины». И с ней абсолютно согласны все иностранные специалисты», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он также отметил, что в первые дни января украинская делегация, которая по поручению Президента и премьер-министра, посетила ряд стран ЕС, на основе документов доказала европейским получателям газа, что Украина в полном объеме выполняет свои обязательства по транспортировке газа, и эти доказательства были восприняты представителями стран – импортеров российского газа.

При этом Б.СОКОЛОВСКИЙ подчеркнул, что распределение транспортируемого в Европу газа непосредственно странам-получателям находится в абсолютной компетенции российской стороны.