Тимошенко: не будет никаких срывов в поставке газа в Европу

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в среду, 31 декабря, заверила председателя Европейской Комиссии Жозе Мануэля БАРРОЗУ в том, что поставки газа в Европу через украинскую территорию не будут прерваны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

"Госпожа ТИМОШЕНКО дала гарантии председателю Еврокомиссии БАРРОЗУ, что не будет никаких срывов в поставке газа европейским потребителям", - говорится в заявлении Еврокомиссии, сделанном после телефонного разговора Ю.ТИМОШЕНКО и Ж.М.БАРРОЗУ.

Как сообщалось, вечером 31 декабря глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР заявил, что поставки газа Украине будут полностью прекращены в 10.00 по московскому времени (в 9.00 по киевскому) 1 января ввиду отсутствия контракта на 2009 год. Всю ответственность за сложившуюся ситуацию он возложил на украинскую сторону. При этом А.МИЛЛЕР заверил, что "Газпром" выполнит все свои обязательства перед Европой.

Проходившие в среду в Москве переговоры с Украиной по газу завершились безрезультатно.