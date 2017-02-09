В более чем 70 школах Харьковской области приостановили обучение

Как сообщает Департамент науки и образования Харьковской областной государственной администрации, с 9 февраля занятия приостановлены в 17 школах Золочевского района, в 12-ти - Шевченковского и 21-й школе Волчанского района.

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В связи с понижением температуры с 8 февраля учебный процесс также был приостановлен в 5 школах Дергачевского района и 19-ти - Купянского.

С повышением температуры воздуха учебный процесс в этих заведениях будет возобновлен.