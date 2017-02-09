В более чем 70 школах Харьковской области приостановили обучение
19:33, 09 февраля 2017Общество
1101
В Харьковской области учебный процесс приостановлен в 74 школах в связи с понижением температуры.
С повышением температуры воздуха учебный процесс в этих заведениях будет возобновлен / УНИАН
Как сообщает Департамент науки и образования Харьковской областной государственной администрации, с 9 февраля занятия приостановлены в 17 школах Золочевского района, в 12-ти - Шевченковского и 21-й школе Волчанского района.
Читайте также"Лютый холод и никаких осадков": в Украину идут самые большие за всю зиму морозы
В связи с понижением температуры с 8 февраля учебный процесс также был приостановлен в 5 школах Дергачевского района и 19-ти - Купянского.
С повышением температуры воздуха учебный процесс в этих заведениях будет возобновлен.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter