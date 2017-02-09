В Днепре начался суд над Александром Пугачевым, которого обвиняют в убийстве патрульных
17:55, 09 февраля 2017Общество
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Предыдущее заседание отложили, чтобы усилить меры безопасности.
В Днепре начался суд над Александром Пугачевым, которого обвиняют в убийстве патрульных
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
34-летнего бывшего бойца батальона "Торнадо" обвиняют сразу по пяти статьям. В частности, в убийстве двух полицейских в прошлом году в сентябре, и в покушении на водителя маршрутки, который пытался его остановить.
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Сам Пугачев уже потребовал суда присяжных, а это может изрядно затянуть рассмотрение дела.
Как сообщал УНИАН, 25 января в прокуратуре заявили, что расследование убийства двух патрульных полицейских в Днепре завершено и дело направлено в суд, а вину подозреваемого в убийстве Александра Пугачева доказано.
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