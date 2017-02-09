Началось украинское радиовещание на временно оккупированный Крым
Трансляцию круглосуточного вещания на оккупированный Крым и соседние с ним населенные пункты Херсонской области в тестовом режиме начала 150-метровая вышка, сооруженная возле села Чонгар Генического района.
Об этом сообщает газета «Голос Украины».
Как отмечает издание, в зону уверенного приема попадают Генический и Новотроицкий районы Херсонской области, а также Джанкой, Джанкойский и Красноперекопский районы АРК, но «поймать» сигнал УР-1 можно и в Симферополе. Вещание идет на частоте 100,7 FM.
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Лицензии на вещание на украинском и крымскотатарском языках получили также радио «Мейдан» (101,4 FM), «Крым. Реалии» (105,9 FM), «Херсон FM» (107,8 FM).
Как сообщал УНИАН, 5 декабря на Карачуне открыли телебашню для восстановления украинского вещания на Донбасс.
В Славянске открыли восстановленную телебашню на горе Карачун, которая была разрушена во время боевых действий и которая будет передавать сигнал украинских вещателей.