Началось украинское радиовещание на временно оккупированный Крым

Об этом сообщает газета «Голос Украины».

Как отмечает издание, в зону уверенного приема попадают Генический и Новотроицкий районы Херсонской области, а также Джанкой, Джанкойский и Красноперекопский районы АРК, но «поймать» сигнал УР-1 можно и в Симферополе. Вещание идет на частоте 100,7 FM.

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Лицензии на вещание на украинском и крымскотатарском языках получили также радио «Мейдан» (101,4 FM), «Крым. Реалии» (105,9 FM), «Херсон FM» (107,8 FM).

Как сообщал УНИАН, 5 декабря на Карачуне открыли телебашню для восстановления украинского вещания на Донбасс.

В Славянске открыли восстановленную телебашню на горе Карачун, которая была разрушена во время боевых действий и которая будет передавать сигнал украинских вещателей.