Центр противодействия коррупции: двое недобропорядочных прокуроров остались на своих должностях

Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры Украины на запрос Центра противодействия коррупции.

В ГПУ признали, что Алфимов «совершил проступок, который порочит работника прокуратуры». В отношении следователя провели служебное расследование, в результате которого Алфимов продолжил работу в органах прокуратуры и сохранил должность. По завершении служебного расследования указанный факт нашел свое подтверждение, в связи с чем генеральным прокурором Украины приказом от 28 октября 2016 года Алфимов привлечен к дисциплинарной ответственности – ему объявлен выговор», - говорится в сообщении.

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Кроме того, по информации ГПУ, прокурору Сергею Стороженко, который не указал в декларации за 2015 год свои фирмы, объявлено предостережение о прекращении неэтичного поведения. «Коллега следователя Алфимова – прокурор-беглец Стороженко из отдела Генпрокуратуры, наблюдающего за сотрудниками Государственной фискальной службы, не указал ни в анкете добропорядочности, ни в своих бумажных декларациях за 2013-2015 годы десятки тысяч гривень взносов в уставный капитал собственных компаний. Правда, в электронной декларации за 2015 год доли в этих фирмах уже задекларированы», - сказано в сообщении.

В отношении прокурора Стороженко также была проведена служебная проверка и в результате «применено предостережение о прекращении неэтичного поведения с предупреждением о возможности применения дисциплинарного взыскания».

Таким образом, как подчеркнули в Центре противодействия коррупции, «вместо увольнения оба недобропорядочных прокурора остались на своих должностях, а анкеты добропорядочности оказались фикцией и громким пиаром генпрокурора».

Как сообщал УНИАН, старший следователь ГПУ во время проведения обыска в домовладении председателя одного из сельских советов Черкасской области, подозреваемого в получении почти 5 млн грн взятки, завладел имуществом сельского совета – талонами на топливо (всего на 330 литров бензина марки А-92). Талоны правоохранитель в дальнейшем неоднократно использовал для собственных нужд.

Прокурору инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»). Национальным антикоррупционным бюро Украины досудебное расследование в уголовном производстве против следователя завершено 25 января.

Подозреваемому грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишения свободы на тот же срок с невозможностью занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В экономическом департаменте ГПУ, где работает прокурор, занимает должность и скандальный прокурор Дмитрий Сус.