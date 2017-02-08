На Одесщине начальника Управления фитосанитарной безопасности будут судить за взятку

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратри.

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«Указанный руководитель контролирующего органа, являясь должностным лицом, используя предоставленные ему полномочия, с целью личного незаконного обогащения, требовал и получил от директора одного из предприятий неправомерную выгоду в сумме 327 тыс. грн и 13 тыс. 400 долларов США за выдачу заключения фитосанитарной экспертизы на экспортируемую указанным предприятием продукцию», - сказано в сообщении.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Обвинительный акт в указанном уголовном производстве 7 февраля направлено в Коминтерновский районный суд Одесской области для рассмотрения по существу.

Как отметили в ГПУ, должностному лицу грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Как сообщал УНИАН, в Одессе 4 августа 2016 года задержали одного из руководителей Государственной фитосанитарной инспекции области во время получения в качестве взятки.

Также во время обысков по местам жительства и работы чиновника и его предполагаемых сообщников оперативники спецслужбы изъяли компьютерную технику, флэш-накопители, блокноты, записные книжки и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Кроме того, в доме и квартире задержанного чиновника изъяты пустые бланки карантинных и фитосанитарных сертификатов.