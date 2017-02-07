Митинг на Банковой: протестующие под АП требуют от власти отменить неприкосновенность судей (фоторепортаж)

В Киеве сегодня под Администрацией президента активисты устроили акцию протеста и требуют от власти отменить неприкосновенность судей.

Как сообщил лидер «Автомайдана» Алексей Гриценко в своем Facebook, участники акции требуют от власти выполнить свои обещания по реализации судебной реформы.

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«Сейчас под АП активисты ведущих антикоррупционных организаций говорят о том, что президент по сути солгал относительно судебной реформы и оставил неприкосновенность судей», - написал активист.

В то же время «Центр противодействия коррупции» в Facebook сообщил об изменении регламента Высшим советом правосудия во время проведения митинга.

«Прямо во время нашей акции Высший совет правосудия оперативно изменил регламент, чтобы безотлагательно в течение 72 часов рассматривать представление об аресте пойманных на взятках судей", - говорится в сообщении организации.

Как сообщал УНИАН ранее, 3 января президент Петр Порошенко запустил Высший совет правосудия. Президент подчеркнул, что Высший совет правосудия является одним из ключевых моментов судебной реформы.

В свою очередь, в пресс-службе главы государства проинформировали, что президент подписал закон «О Высшем совете правосудия» во время встречи с председателем Высшего совета юстиции Игорем Бенедисюком и заместителем главы Администрации президента Алексеем Филатовым.

Глава государства подчеркнул, что законопроект «О Высшем совете правосудия» получил положительные оценки Венецианской комиссии, партнеров из Европейского союза и США.