Порошенко запустил Высший совет правосудия

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

«03.01.2017 - возвращено с подписью от президента», - говорится на странице этого закона.

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В свою очередь, в пресс-службе главы государства сообщили, что президент подписал закон «О Высшем совете правосудия» во время встречи с председателем Высшего совета юстиции Игорем Бенедисюком и заместителем главы Администрации президента Алексеем Филатовым.

Порошенко отметил, что 2016 стал определяющим в решительных действиях по реформированию судебной системы - были утверждены и вступили в действие конституционные изменения в части правосудия, начат новый орган - Высший совет правосудия.

«Орган, который убирает политическую составляющую в судебной ветви власти, убирает Верховную Раду из механизмов назначения, предоставление согласия на привлечение к ответственности и освобождения судей», - подчеркнул президент.

Глава государства подчеркнул, что законопроект «О Высшем совете правосудия» получил положительные оценки Венецианской комиссии, партнеров из Европейского союза и США.

«Считаю, что это решительные действия по обеспечению ключевого права украинских граждан - права на справедливость, права на справедливый суд», - сказал он.

Президент подчеркнул, что Высший совет правосудия является одним из ключевых моментов судебной реформы.

Порошенко также подписал закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс, которые, в частности, урегулируют вопрос финансирования этого нового органа.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря 2016 года Верховная Рада приняла президентский законопроект о Высшем совете правосудия (№ 5180). Документом определяется, что Высший совет правосудия является коллегиальным, независимым конституционным органом государственной власти и судейского самоуправления, который действует в Украине на постоянной основе. Высший совет правосудия является юридическим лицом, расходы на его содержание определяются отдельной строкой в государственном бюджете Украины.

Высший совет правосудия, в частности вносит представление о назначении судьи на должность; обеспечивает осуществление дисциплинарным органом дисциплинарного производства в отношении судьи; принимает решение об увольнении судьи с должности; дает согласие на задержание судьи или содержание его под стражей или арестом; осуществляет функции главного распорядителя средств госбюджета для финансового обеспечения своей деятельности; принимает участие в определении расходов госбюджета на содержание судов, органов и учреждений системы правосудия.

ВСП состоит из 21 члена, из которых 10 избирает Съезд судей Украины из числа судей или судей в отставке, двоих назначает президент, двух выбирает ВР, двух избирает Съезд адвокатов Украины, двух избирает Всеукраинская конференция прокуроров, еще двух избирает съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений. Председатель Верховного суда входит в состав ОРУ по должности.

Размер вознаграждения члена ВРУ устанавливается в размере должностного оклада судьи Верховного суда с коэффициентом 1,5.