Газпром надеется урегулировать вопрос с Украиной еще в этом году

ОАО "Газпром" надеется до конца года урегулировать с Украиной вопрос задолженности за газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в прямом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ.

"За оставшиеся несколько дней наша задача - попытаться найти другие механизмы погашения задолженности, помимо платежей непосредственно в денежной форме», - сказал С.КУПРИЯНОВ.

При этом он напомнил, что задолженность Украины за ноябрь, декабрь плюс штрафные санкции оценивается 2 млрд. долларов США.

«На данный момент ситуация принципиально не изменилась. Мы платеж за декабрь и ноябрь не видим. И до конца года, очевидно, не увидим», - сказал С.КУПРИЯНОВ.

Он напомнил, что в качестве одного из вариантов погашения долга "Газпром" предлагает Украине провести авансовый платеж за транзит газа по действующей ставке в 1,7 доллара за тысячу кубометров на 100 километров.

"Надеюсь, за оставшиеся дни нам удастся это сделать", - сказал С.КУПРИЯНОВ.

Он также отметил, что в настоящее время НАК "Нафтогаз Украины" говорит о том, что в оставшиеся до нового года дни не сможет погасить задолженность за поставки в ноябре-декабре за счет собственных средств, получаемых за реализацию газа потребителям.

Как сообщал УНИАН, Россия настаивает на том, что НАК «Нафтогаз Украины» задолжал России за поставленный газ более 2 млрд. долларов. В свою очередь, НАК «Нафтогаз Украины» заявляет, что компания полностью выполнила свои финансовые обязательства по оплате импортированного газа с января по октябрь текущего года включительно, и на сегодняшний день речь может идти о погашении текущих платежей.

24 декабря ОАО «Газпром» заявил, что НАК «Нафтогаз Украины» погасил задолженность за сентябрь-октябрь и остался долг за ноябрь-декабрь в размере 1,678 млрд. долл. без учета штрафных санкций.

По словам С.КУПРИЯНОВА, задолженность «Нафтогаза» за ноябрь составляет 805,8 млн. долл., за декабрь – 862,3 млн. долл. и штрафные санкции - около 450 млн. долл.

24 декабря Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что в случае неуплаты Украиной газового долга Россия вынуждена будет прекратить его поставки.