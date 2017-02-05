Первый полуфинал национального отбора на Евровидение-2017: фоторепортаж

По результатам голосования жюри, в составе которого Джамала, Константин Меладзе и Андрей Данилко, а также зрительского голосования, в финал вошли певица Татьяна Решетняк, которая выступает под сценическим псевдонимом TAYANNA и группа Сальто Назад. Решетняк получила максимальный балл от зрителей, в то время как группа Сальто Назад получила 8 баллов от членов жюри.

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В ходе первого полуфинала нацотбора на Евровидение 2017 от Украины выступали восемь конкурсантов, имена которых определились по результатам жеребьевки, состоявшейся 20 января: СКАЙ, Рома Веремейчик и группа LUMIERE, Monochromea, Laliko, Сальто Назад, MamaRika, TAYANNA и Арсен Мирзоян.

Национальный отбор на Евровидение будет проходить с тремя полуфиналами, которые назначены на 4, 11 и 18 февраля. В каждом из полуфиналов выступят восемь исполнителей. Имя артиста, который представит Украину на песенном конкурсе, определится в финале - 25 февраля.