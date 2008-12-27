В Крыму объявлено штормовое предупреждение
15:44, 27 декабря 2008Общество
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Мокрый снег, гололед, ветер
В Крыму на сегодня, 27 декабря, объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в автономии, на территории Крыма ожидается ухудшение погодных условий: сильный мокрый снег, гололедица, усиление северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду.
Проезд в Крыму обеспечен. «Дежурит 66 человек и 72 механизма», - сообщили спасатели.
В частности, проезд обеспечен как на Грушевском, так и на Ангарском перевалах.
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