В Крыму объявлено штормовое предупреждение

В Крыму на сегодня, 27 декабря, объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в автономии, на территории Крыма ожидается ухудшение погодных условий: сильный мокрый снег, гололедица, усиление северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду.

Проезд в Крыму обеспечен. «Дежурит 66 человек и 72 механизма», - сообщили спасатели.

В частности, проезд обеспечен как на Грушевском, так и на Ангарском перевалах.