Суд взял под стражу троих таможенников, подозреваемых в причастности к схемам Курченко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, в пятницу, 3 февраля, по ходатайству полиции, согласованным прокуратурой области, судом взяты под стражу трое должностных лиц Одесской таможни. Указанные лица подозреваются в злоупотреблении служебным положением при вывозе за пределы Украины нефтепродуктов. «Судом определена сумма залога в размере 9 млн грн каждому», - добавили в пресс-службе.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления СБУ в области, правоохранители установили, что механизм действовал в течение 2012-2014 годов по так называемой «схеме Курченко». Чиновники действовали по предварительному сговору с рядом коммерческих структур. «Злоумышленники при оформлении грузов предоставляли в таможенные органы фальсифицированные документы, по которым продукция якобы перемещается транзитом через территорию Украины», - сообщили в пресс-службе.

Сотрудники спецслужбы выяснили, что фактически нефтепродукты отгружались и хранились на хранилищах предприятий в восьми областях Украины. «На самом деле продукция противоправно реализовывалась на внутреннем рынке. Оперативники СБ Украины задокументировали, что функционированию нелегальной схемы способствовал ряд должностных лиц Одесской таможни, которые осуществляли «прикрытие» сделки», - отметили в УСБУ области.

Как сообщал УНИАН, одесские правоохранители сегодня, 3 февраля, в Днепре задержали предпринимателя, организовавшего фиктивный вывоз нефтепродуктов через Одесскую область по так называемой схеме Курченко.

Ранее, 2 февраля, прокурор Одесской области Олег Жученко на брифинге заявил, что в рамках дела Курченко разоблачены трое должностных лиц Одесской таможни, причастных к незаконной реализации 800 тыс. тонн нефтепродуктов с уклонением от уплаты 1,2 млрд грн налогов в госбюджет.

Правоохранители сообщили о подозрении этим чиновникам таможни, а также двум представителям предприятия, причастным к реализации нефтепродуктов под видом их транзита и реэкспорта.