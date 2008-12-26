Ющенко считает, что трагедия в Евпатории произошла по халатности

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что трагедия в Евпатории произошла из-за халатности отдельных личностей. Об этом он заявил в выпуске программы «Свобода» на телеканале «Интер».

“Из-за халатности, очередной халатности мы потеряли 27 людей”, - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив при этом, что Генеральная прокуратура Украины “обеспечивает установление причин трагедии”.

Также глава государства выразил надежду, что до 31 декабря люди, которые пострадали от взрыва, получат новое жилье.

Он в очередной раз отметил, что после взрыва на ликвидации его последствий, “по моему мнению, хорошо поработали МЧС, медицинская помощь”. “Случаи, которые мы анализируем, в частности, вчерашний, - о МЧС, медицине, они действовали отлично, хотя идеальных оценок не бывает... Но буквально через 40 минут на объекте вели восстановительные работы”. В контексте этого В.ЮЩЕНКО выразил уверенность, что “через расследование прокуратуры мы найдем ответы, кто стал виной в этой ситуации”.