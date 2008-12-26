Экспорт украинского оружия в Россию сократится - эксперты

Эксперты Центра исследования армии, конверсии и разоружения прогнозируют в ближайшие десять лет сокращение военно-технического экспорта в Россию до 10-15 процентов от нынешнего объема. Такое ослабление военно-технического сотрудничества, по мнению специалистов, будет следствием политики Москвы.

Как объясняют эксперты, независимо от внешнего курса Украины, Россия заинтересована максимально развивать собственные мощности по производству стратегического оружия и военной техники. Поэтому она и будет уменьшать заказ украинскому ВПК. В свою очередь, совместные с российским ВПК проекты на выполнение заказов третьих стран позволили украинским оборонщикам и в этом году заработать не менее миллиарда долларов, сообщил директор Центра исследования армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак. По его словам, Украина могла бы переориентироваться на западный рынок. Но привлекательность украинской оборонки будет зависеть от государственных контрактов на перевооружение украинских войск. В данное время постоянные портфели заказов имеют лишь три-четыре десятка украинских предприятий, отметил Бадрак. А вторичная роль в сотрудничестве с Россией привела к потере Украиной позиций одного из европейских лидеров производства высокотехнологичного вооружения и техники.

Немецкая волна