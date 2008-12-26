Гравюры художника УПА попали в Музей Великой отечественной войны (фото)

Служба безопасности Украины 25 декабря передала на постоянное хранение в Мемориальный комплекс «Национальный музей истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 103 оригинала гравюр известного повстанческого художника Нила Хасевича и деревянное клише для их изготовления, которые хранились в архивах КГБ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СБУ.

Справка УНИАН. В творческом портфеле художника Н.Хасевича (1905-1952) - портретные и жанровые зарисовки с натуры, созданные во время пребывания в повстанческих подразделениях, в частности сатирические, графическая серия «Волынь в борьбе», серия плакатов «Идеи украинского освободительного движения», проекты наград УПА, проекты заглавий и иллюстрации к разным пропагандистским и сатирическим изданиям ОУН и УПА, варианты «Волынской серии бофонов» и других.

Н.Хасевич, выпускник Варшавской академии искусств, был известен в творческих кругах: с 1931 по 1943 год произведения художника экспонировались на 35 выставках, в частности в Праге, Львове, Варшаве, Берлине, Чикаго, Лос-Анджелесе. Между тем, память о художнике-борце начала возвращаться к соотечественникам лишь с началом 90-х, после десятков лет полного умолчания. Его имя стоит рядом с именами таких выдающихся украинских графиков, как Юрий Нарбут, Василий Кричевский, Ольга Кульчицкая.

Фото Александра Синицы / УНИАН