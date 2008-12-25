Милиция и СБУ круглосуточно ищут экс-судью Зварича

Сотрудники органов внутренних дел и Службы безопасности круглосуточно ведут интенсивные поиски обвиненного во взяточничестве экс-судьи Игоря ЗВАРИЧА.

Об этом сказал в комментарии УНИАН заместитель руководителя пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины Юрий БОЙЧЕНКО.

Он отметил, что Генеральная прокуратура контролирует ситуацию. При этом Ю.БОЙЧЕНКО подчеркнул, что все полученные оперативные сведения относительно поисков экс-судьи И.ЗВАРИЧА являются тайной следствия.

Также Ю.БОЙЧЕНКО проинформировал, что «на данное время уголовное дело возбуждено лишь против экс-председателя Львовского апелляционного административного суда Игоря ЗВАРИЧА, другие шесть судей этого суда, у которых проводились обыски и были изъяты определенные суммы денег, пока еще проходят по делу как свидетели».

Как сообщал УНИАН, 2 декабря с.г. против тогда еще председателя Львовского апелляционного административного суда И.ЗВАРИЧА Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело за взяточничество в особо крупных размерах. Во время обысков по месту работы и жительства председателя суда и шести судей Львовского апелляционного административного суда работники СБУ и Генпрокуратуры изъяли 1 миллион долларов США и 2 миллиона гривень.

По месту постоянного жительства И.ЗВАРИЧ отсутствует, место его пребывания на данное время неизвестно. 12 декабря 2008 года И.ЗВАРИЧ был объявлен в розыск.