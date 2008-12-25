НБУ утвердил правила оздоровления банков

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил специальный Порядок осуществления мероприятий по оздоровлению банков. Документ утвержден постановлением НБУ №405 от 1 декабря т.г., и вступает в силу с 29 декабря.

Порядком устанавливаются условия и требования по осуществлению мер по финансовому оздоровлению банков, в частности при участии государства.

Согласно постановлению, оздоровление банка возможно путем его реорганизации или увеличения уставного капитала: соответствующий план утверждают акционеры (участники) банка или временный администратор кредитно-финансового учреждения.

"Фактическое направление изменений в устав банка на согласование Нацбанку считается согласованием их Нацбанком", - отмечается в постановлении.

Согласно Порядку, банки – акционерные общества увеличивают уставные капиталы путем закрытого размещения акций в два этапа: на первом этапе (не менее трех дней) акции допвыпусков приобретаются действующими акционерами, а на втором – размещаются акции среди акционеров и сторонних инвесторов.

Участие государства в капитализации банков осуществляется согласно соответствующему порядку, который утвержден Кабинетом министров в ноябре-2008 (постановление правительства №960) на основании результатов диагностического исследования кредитно-финансовых учреждений.

"Банк обязан уменьшить свой уставный капитал и зарегистрировать соответствующие изменения в уставе … если размер капитала банка меньший, чем размер уставного капитала", - подчеркивается в постановление НБУ.

Собственники банков должны принять решение о передаче государству доли уставного капитала в размере не менее 50% плюс одна акция.