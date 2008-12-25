Украина может сама начать демаркацию границы с Россией

Министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО подтверждает, что Украина может начать демаркацию украино-российской границы в одностороннем порядке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал на итоговой пресс-конференции.

Министр напомнил, что Украина начала переговоры с ЕС о безвизовом режиме для украинских граждан.

По его словам, для введения безвизового режима необходимо выполнить определенные условия. И одним из ключевых условий является безопасность на украинских границах.

«Эта граница должна быть нормальной, европейской, защищенной. Следовательно, мы будем вынуждены идти на шаги, которые обеспечат то, чтобы мы могли продвигаться в переговорах с ЕС именно в том темпе, который мы определили», - сказал он.

В.ОГРЫЗКО отметил, что уже около 1,5 года Украина не имеет официального ответа российской стороны о начале работы демаркационной комиссии, хотя уже проведен процесс делимитации украино-российской границы и готовы все документы.

«Россия объясняет, что идет сложное, внутригосударственное согласование документа, который умещается на одном листе бумаги», - добавил он.