Верховная Рада увеличила ставки акциза на алкоголь

Верховная Рада Украины сегодня приняла закон «О внесении изменения в некоторые законы Украины по вопросам акцизного сбора» (№3078).

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 236 из 442 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Законом увеличиваются ставки акцизного сбора на спирт этиловый, алкогольные напитки и пиво солодовое. В соответствии с законом, в частности, "с 1 января по 30 июня 2009 года ставка акцизного сбора на спирт этиловый, неденатурированный, с концентрацией спирта 80 об.% или больше; спирт этиловый и другие спиртовые дистилляты и спиртные напитки, полученные путем перегонки, денатурированные, любой концентрации, будет составлять 21,5 грн. за 1 литр 100-процентного спирта".

Ставка акцизного сбора на пиво из солода (солодовое) законом установлена в твердых суммах из единицы реализованного товара (продукции) в размере 0,34 гривни за 1 литр.