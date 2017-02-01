На Майдане прощаются с погибшими близ Авдеевки бойцами (событие завершено)

11:46, 01 февраля 2017
Общество
6947 4

Сегодня, 1 февраля, украинцы будут прощаться с воинами, которые погибли 29 января вблизи Авдеевки.

Скриншот видео

Это четверо бойцов 72-й механизированной бригады: капитан Андрей Кизило, младший сержант Владимир Бальченко, солдат Дмитрий Оверченко и сержант Владимир Крижанский, пишет Радио свобода.

Читайте также"Это их агония": украинский генерал-майор объяснил активность боевиков под Авдеевкой

Как сообщал УНИАН, пророссийские боевики с 29 января активно обстреливают позиции украинских военных возле Авдеевки и жилые кварталы города, не соглашаясь прекратить огонь.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Бои под Авдеевкой
Теги: #АТО#Авдеевка