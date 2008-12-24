Способна ли власть преодолеть экономический кризис (опрос)

63,5% украинцев не доверяют власти, которая, по их мнению, не способна преодолеть экономический кризис. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования Института Горшенина, проведенного с 19 по 22 декабря 2008 года в рамках программы исследований «Пульс кризиса».

В переданных УНИАН результатах исследования отмечается, что 38% украинцев готовы принимать участие в митингах и забастовках, если экономический и политический кризис в стране наберет оборотов.

Эксперты замечают, что эти настроения характерны для всех прослоек общества и не зависят от уровня доходов, что позволяет говорить об углублении общественного недоверия и разочарования в способности украинских политических сил преодолеть финансово-экономический кризис.

По результатам социсследования эксперты сделали выводы об углублении финансово-экономического кризиса в стране. Подавляющее большинство украинцев (72%) продолжают ощущать на себе последствия экономического кризиса в виде повышения цен. Эксперты отмечают, что по сравнению с результатами опроса, проведенного Институтом Горшенина 5-10 ноября 2008 года, значительно увеличился процент тех респондентов, которые в результате кризиса столкнулись с задержкой выплаты зарплаты (с 15,3% до 24,8%), уменьшением зарплаты (с 9,6% до 15%) и увольнением (с 3,9% до 9,5%). Более того, результаты предыдущих опросов демонстрируют, что за последние два месяца процент тех, чьи друзья или родственники уже были уволены вследствие кризиса, увеличился с 33,9% до 50,2%.

Также исследование свидетельствует о том, что на протяжении последних двух месяцев совокупная доля тех, кто считает себя обеспеченным, уменьшилась с 42,4% до 30,4%% (на протяжении последних двух недель - с 34,6% до 30,4%), вместо этого часть тех, кто «сводит концы с концами», увеличилась на протяжении двух месяцев с 17,5% до 27,1% (на протяжении последних двух недель — с 24,2% до 27,1%).

За последние две недели существенно увеличилась доля тех украинцев, которые намерены экономить на продуктах питания (с 53,2% до 59,2%), а 29,9% опрошенных собираются в ближайшее время делать продуктовые запасы. Более того, несмотря на то, что 6,3% украинцев потеряли вследствие кризиса свои сбережения, 32% экономят деньги на случай потери работы или снижения заработной платы.

Четвертый этап исследования «Пульс кризиса» проводился Институтом Горшенина методом телефонного опроса с 19 по 22 декабря 2008 года в 25 областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Всего, согласно случайной выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, были опрошены 1000 респондентов, представляющих взрослое население, старше 18 лет. Погрешность репрезентативности не превышает +/- 3,4%.

Первый этап исследования «Пульс кризиса» проводился с 22 по 25 октября, второй – с 5 по 10 ноября 2008 года, третий – с 27 ноября по 2 декабря 2008 года.