Курсы наличных валют в коммерческих банках

Курс наличного доллара сегодня немного уменьшился и составил в среднем 7,50/8,30 грн., евро – 10,40/11,60 грн.

Согласно информации, размещенной на официальных сайтах коммерческих банков, на сегодня установлены следующие курсы гривни к доллару:

«ПриватБанк»: доллар США – 7,70/7,85 грн., евро – 10,00/10,80 грн.;

«Укрсоцбанк»: доллар США – 6,90/8,40 грн., евро – 9,50/11,50 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,30/8,30 грн., евро – 10,00/11,70 грн.;

«Укргазбанк»: доллар США – 7,70/8,30 грн., евро – 10,70/11,60 грн.;

«Родовид Банк»: доллар США – 7,30/8,70 грн., евро – 10,20/12,30 грн.;

«OTP Банк»: доллар США – 7,70/8,30 грн., евро – 10,63/11,70 грн.;

«Ощадбанк»: доллар США – 7,50/8,50 грн., евро – 10,50/11,60 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,40/8,00 грн., евро – 10,40/11,50 грн.

Нацбанк укрепил гривню по отношению к доллару на 8 копеек и установил на сегодня официальный курс на уровне 7,79 грн./долл. США.

Справка УНИАН. Со 2 декабря 2008 г. Нацбанк постановлением №408 отменил ограничения на наличном валютном рынке.

Ограничения на валютном рынке в виде предельного отклонения курса купли-продажи наличной валюты от официального курса НБУ на уровне 1,5% и ограничения маржи на уровне 3% были введены Национальным банком постановлением №319 в ноябре и октябре т.г. соответственно.