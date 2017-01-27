ГПУ назвала имя разыскиваемого фигуранта дела 2 мая, который полтора года получал пенсию в Украине

Об этом сообщили в управлении по связям с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

Как следует из сообщения, фигурант, о котором заявили 23 января занимающиеся независимым расследованием участники общественной комиссии «Группа 2 мая», это – бывший заместитель начальника ГУ МВД в Одесской области, полковник милиции Дмитрий Фучеджи. Он находится в розыске с 15 мая 2014 года.

Отмечается, что Главным следственным управлением ГПУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

В ходе следствия установлено, что должностные лица ГУ МВД в Одесской области в октябре 2014 года, превышая свои служебные полномочия, подали в Главное управление Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в области заведомо ложные документы, заполненные от имени разыскиваемого Фучеджи. Отмечается, что на основании этих подложных документов чиновники главка ПФУ оформили Фучеджи пожизненную пенсию по выслуге лет с 27 июня 2014 года.

Читайте такжеТрагедия 2 мая в Одессе: дело рассмотрят с самого начала новые судьи

Кроме этого, установлено, что на имя фигуранта 7 октября 2014-го открыт банковский счет, а 16 января 2015 года выдана дополнительная карта его дочери, что в дальнейшем позволило ей беспрепятственно снимать средства с указанного счета и распоряжаться ими по своему усмотрению. Банк это сделал на основании заявления дочери, которая действовала на основании незаверенной нотариальной копии доверенности от 15 сентября 2014, выданной нотариусом города Нижний Новгород (РФ). Также установлено, что 17 января 2015 года сотрудниками филиала Одесского областного управления АО «Ощадбанк» дочери Фучеджи через кассу выдано более 51 тыс. грн.

«Вследствие умышленных действий должностных лиц филиала Одесского областного управления АО «Ощадбанк» дочь подозреваемого, не имея законных оснований, в период с 7 октября 2014 по 1 октября 2016 года получила денежные средства на общую сумму более 158 тыс. грн, которые зачислялись на счет, открытый на имя Д. Фучеджи», - сказано в сообщении.

В ходе осуществления досудебного расследования постановлением следственного судьи Печерского районного суда Киева от 11 ноября 2016 года наложен арест на денежные средства, находящиеся на указанном счете.

На основании изъятых документов в декабре того же года назначена судебная почерковедческая экспертиза.

Читайте такжеГПУ: в суд направлено уголовное дело против экс-начальника милиции Одесской области в деле 2 мая

Как сообщал УНИАН, на текущей неделе представитель общественной комиссии «Группа 2 мая», которая проводит независимое расследование событий, во время которых в городе погибли 48 человек, заявил, что фигурант в деле о массовых беспорядках 2 мая 2014 года, который находится в розыске, полтора года незаконно получал пенсию в Одессе.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.