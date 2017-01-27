Медицина нуждается в немедленном реформировании - Кинах

Украина занимает второе место в мире по коэффициенту смертности (первое - в африканской Лесото, в первую пятерку входят также Болгария, Гвинея-Бисау и Латвия). Всего 63 года составляет средняя продолжительность жизни у мужчин (75 у женщин).

Причины смертности почти не меняются, это в основном болезни сердца, системы кровообращения и онкология. Не снижаются инфекционные заболевания; из-за плохого экологического фона существует постоянная угроза распространения инфекций вирусной и бактериальной природы. Из-за недостатков системы прививок возвращаются давно забытые болезни. Недопустима ситуация с опасными хроническими болезнями, когда больные месяцами не имеют доступа к жизненно необходимым лекарствам. Эти угрожающие тенденции усугубляются недоступностью качественной квалифицированной медицинской помощи, отсутствием необходимых лекарств, дефицитом врачей, бригад скорой помощи, больниц, особенно в сельской местности.

«Украинские промышленники и предприниматели озабочены такими проблемами, потому что страна не сможет выйти из социально-экономического кризиса без здорового населения трудоспособного возраста, без надежного медицинской защиты детей и молодежи, без качественной поддержки здоровья ветеранов труда, воинов АТО и т.д. Мы говорим о вопросах национальной безопасности, о вопросах сохранения государства Украина», – такого мнения президент УСПП, председатель Антикризисного совета общественных организаций Анатолий Кинах.

Он уверен, что именно нерешенность многих проблем социальной, экономической и экологической сфер, падение уровня жизни, покупательной способности населения, проблемы трудовой миграции – все это очень негативно влияет на здоровье людей, делает их беззащитными перед болезнями.

«Нужны неотложные государственные меры по усилению профилактики болезней, укреплению системы здравоохранения, улучшению доступа людей к медицинскому обслуживанию, качественным и современным лекарствам. Настоящая медицинская реформа очень запаздывает. Нужно немедленно подготовить и воплотить в жизнь системные качественные программы реформирования сферы здравоохранения по приоритетным направлениям, привлекая к этой работе ведущих уважаемых врачей страны», – отмечает Анатолий Кинах.

Он убежден, что такая работа должна быть свободной от конъюнктуры, желания получить политические дивиденды, сделать очередную пиар-кампанию. Споры вокруг медицины с участием громких имен не заменят глубинного и неотложного реформирования сферы здравоохранения.

«Убежден, что, реформируя медицину, надо усилить коммуникацию с такими авторитетными, всемирно специалистами, как директор Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии И.М. Емец, директор Института сердца МЗ Украины Б.М. Тодуров, директор Института нейрохирургии Е.Г. Педаченко и многие другие. Именно высокий уровень их достижений по лечению распространенных болезней, объем знаний и эрудиции, доверие к ним в обществе обеспечит стратегии реформирования медицины необходимое содержание и статус, станет залогом ее успешного воплощения в жизнь», – подытожил лидер промышленного сообщества.