В СБУ отчитались о 246 попытках террористических актов

Сотрудники Службы безопасности Украины в этом году выявили и предупредили 246 попыток террористических актов на территории нашего государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СБУ, об этом сказал и.о. председателя Службы безопасности Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО в интервью Национальной радиокомпании Украины.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что борьба с терроризмом является одним из приоритетов работы СБУ, и выразил удовлетворение, что 2008 год для граждан Украины был спокойным. “Однако для Службы он был очень не спокойным - 246 попыток террористического характера мы предупредили еще до того, как они перешли от попыток к реализации”, - сообщил руководитель ведомства.