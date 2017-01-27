Суд на два месяца арестовал экс-зампредправления "Укргаздобычи"

03:32, 27 января 2017
Общество
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Соломенский районный суд города Киева избрал меру пресечения экс-первому заместителю председателя правления "Укргаздобычи" Александру Сомову. 

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Он был арестован на 2 месяца с правом внесения залога в размере 50 млн грн, сообщает 112 Украина.

Также, Соломенский районный суд на 2 месяца арестовал заместителя предправления "Укргаздобычи" Вадима Шленчака. В его деле предусмотрен залог 5 млн грн.

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Таким образом, судья полностью удовлетворил требования представителей Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которые именно о такой мере пресечения и просили рассказал корреспондент.  

Шаленчак и Сомов проходят как подозреваемые в так называемом деле Онищенко. Их обвиняют в расхищении имущества предприятия "Укргаздобыча" и продаже газа по заниженным ценам.

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Теги: #Укргаздобыча