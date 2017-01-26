Украинцы одержали победу на фестивале снежной скульптуры в Швейцарии (фото)

Об этом сообщает газета «Сегодня».

Команда из четырех человек — Богдан Куцевич, Алексей Пода, Алексей Козак и Джонатан Райнер — за четыре дня соорудила из глыбы снега мистический плащ с посохом.

"Темой конкурса была магия, и вот наша задумка: у зрителя должно возникнуть ощущение, что маг только что ушел, оставив свои вещи, и любой желающий может их примерить, — рассказал Алексей Пода. — Поскольку многие команды на разных конкурсах делают скульптуры в своем фирменном стиле, мы теперь шутим, что на следующем соревновании сделаем штаны, свитер или другой фасон плаща".

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В обычной жизни 39-летний Богдан и 35-летний Алексей работают архитекторами, Алексей Козак занимается рекламой, а их швейцарский друг Джонатан, аспирант-физик. Команда появилась четыре года назад и поучаствовала уже в семи конкурсах — в США, Китае, Норвегии и других странах.

По словам ребят, условия всегда одинаковые: команда получает 25-30-тонный куб спресованного снега размером 3,5 на 3,5 метра и четыре дня на создание скульптуры. "И тут как повезет – у нас, бывало, попадались камни и даже бутылки внутри куба. Потому за куб тянут жребий. От удачи зависит еще и расположение на площадке с освещением. Потому что солнечный свет имеет большое значение – без него скульптура не считывается и сливается с землей.

В Гриндельвальде площадка была окружена горными хребтами на высоте 1000 метров, и солнце попадало на нее всего два часа в день. Зато простоять фигура может несколько месяцев", — говорит Пода.

В теплую пору года ребята оттачивают свое мастерство на конкурсах песочных скульптур и готовятся освоить ледяную скульптуру, а не только снежную. "Наша цель — конкурс на оформление комнаты в знаменитом ледяном отеле в Швеции. Там нужно будет сделать всю мебель — от кровати до чашек", — отмечает Пода. По его словам, в Украине они являются единственной командой такого профиля, и потому приходится следить за трендами зарубежных коллег.