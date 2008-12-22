Вышел на свободу украинец, пойманный в Польше с машиной оружия

В Польше Любельский районный суд освободил из-под стражи гражданина Украины, арестованного в апреле этого года за незаконное владение арсеналом оружия, и назначил рассмотрение его дела на 27 января 2009 года. Об этом УНИАН сообщили в суде.

Собеседник агентства отметил, что рассмотрение дела может состояться без личного присутствия украинца, поскольку он признал свою вину.

В Любельской районной прокуратуре, которая вела дело, УНИАН сообщили, что украинцу выдвинуто два обвинения: незаконное владение и участие в торговле оружием и нарушение закона об исторических ценностях.

«Украинец признал свою вину», - сказал представитель прокуратуры.

Прокуратура в своем акте обвинения требует для украинского гражданина наказания в виде полутора лет лишения свободы и уплаты 26 тысяч злотых (почти 9 тысяч долларов) в Фонд защиты исторических памятников.

По данным прокуратуры, украинец объяснил, что купил огнестрельное и холодное оружие в Чехии и должен был доставить его в Киев. Часть огнестрельного оружия была полностью боеспособна, часть имела значительную историческую ценность.

В прокуратуре сообщили, что в рамках дела не были задержаны другие лица.

Справка УНИАН. 18 апреля участковый милиционер на одной из улиц Люблина увидел автомобиль Opel Omega kombi, который показался ему подозрительно перегруженным.

При проверке автомобиля милиционер обнаружил более 20 единиц огнестрельного оружия (современного и старинного). Среди них - противотанковая и ракетная установки, миномет, а также автоматическое оружие, используемое в самолетах. Кроме этого, в автомобиле было несколько единиц холодного оружия, среди которых - старинные сабли, кортики, ножи.

Польское законодательство предусматривает наказание от 6 месяцев до 8 лет за незаконное хранение и торговлю оружием.