Геращенко о российском плане "Шатун" в Украине: цели не достигнуты

Об этом в интервью 112 Украина заявил нардеп, советник главы МВД Антон Геращенко.

"Цели операции "Шатун" - народное восстание против украинской власти в ноябре – не достигнуты. Эта операция была сорвана как действиями смелых людей в социальных сетях, которые дали определенную информацию обществу, так и спецслужбами Украины", - рассказал он.

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Также Геращенко отметил, что такие попытки "шатунов" будут продолжаться до тех пор, пока украинцы и органы власти Украины не дадут отпор российской пропаганде.

Ранее в СБУ заявили, что Российская Федерация готовит меры по масштабной дестабилизации ситуации в Украине с 15 ноября. Их условно в ведомстве назвали план "Шатун".