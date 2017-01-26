Геращенко о российском плане "Шатун" в Украине: цели не достигнуты
Сейчас операция "Шатун" по дестабилизации ситуации в Украине все еще продолжается, но ноябрьскую попытку удалось остановить.
Об этом в интервью 112 Украина заявил нардеп, советник главы МВД Антон Геращенко.
"Цели операции "Шатун" - народное восстание против украинской власти в ноябре – не достигнуты. Эта операция была сорвана как действиями смелых людей в социальных сетях, которые дали определенную информацию обществу, так и спецслужбами Украины", - рассказал он.
Читайте такжеВ СБУ рассказали о составляющих российского плана "Шатун" в Украине
Также Геращенко отметил, что такие попытки "шатунов" будут продолжаться до тех пор, пока украинцы и органы власти Украины не дадут отпор российской пропаганде.
Ранее в СБУ заявили, что Российская Федерация готовит меры по масштабной дестабилизации ситуации в Украине с 15 ноября. Их условно в ведомстве назвали план "Шатун".