В Киеве задержан гражданин Узбекистана, который за взятку пытался легализовать 40 соотечественников.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины, иностранец обратился к инспектору пограничной службы «Киев» с просьбой внести сведения в базу данных о якобы пересечении государственной границы Украины на выезд и въезд, а также проставить соответствующие отметки в паспортах 40 граждан Узбекистана. За эту услугу он предложил инспектору 200 долларов с каждого человека.

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В помещении вокзала на станции «Киев-Пассажирский» при даче неправомерной выгоды был задержан гражданин Узбекистана в порядке ст.208 УПК Украины с последующим изъятием денежных средств.

Указанному лицу в настоящее время готовится сообщение о подозрении по ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.