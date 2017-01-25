"Все секреты современной роспропаганды здесь": в Харькове выпустят дневник Геббельса на украинском языке

Об этом сообщает KHARKIV Today.

Мемуары охватывают последние годы жизни идеолога нацизма - 1944-1945-й. «Главный идеолог нацизма, всемогущий министр пропаганды долгие годы вел дневниковые записи. До начала 1945 их насчитывалось около 15 000 страниц. Сегодня они причисляются к числу таких документов, без знания и осмысления которых невозможно создать сколько-нибудь полное представление о немецком национал-социализме. Дневники 1944-45-х годов - наиболее ценная часть записей Геббельса», - сказано в аннотации к изданию.

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Директор издательства «Фолио» пояснил выход «Дневников» так: «Считаю, что эта книга нужна украинскому обществу. Все секреты современной российской пропаганды имеют корни здесь. Еще книга не вышла, а я уже получил несколько жестких листов по этому поводу».

Идею раскритиковали в социальных сетях. По мнению многих украинских читателей, воспоминаниям пропагандиста нацизма не место на книжных полках, да и 1944-45 годы вряд ли можно назвать временем зарождения нацизма — в таком случае нужно брать 30-е годы.

«Йозефа Геббельса нужно исследовать и издавать, как и Льва Толстого, и Мао, и других тоталитарных идеологов. Но – не эти мемуары, и в любом случае – с серьезным научным аппаратом, который объяснил бы эпоху, истоки и последствия изложенных мыслей», — заявил автор и радиоведущий арт-критик Константин Дорошенко.

Издатель Александр Красовицкий рассказал KHARKIV Today, что не намерен отказываться от выпуска мемуаров в свет, однако прислушался к конструктивной критике.

«Критика в основном была связана с тем, что книга выйдет без комментариев. Но комментарии будут. Я не хочу до выхода книги разглашать, кто их написал. Скажу только, что это – известный историк», — пообещал Красовицкий.