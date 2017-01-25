"Все секреты современной роспропаганды здесь": в Харькове выпустят дневник Геббельса на украинском языке
Крупное харьковское издательство «Фолио» издаст дневник одного из лидера нацистской Германии Йозефа Геббельса на украинском языке.
Об этом сообщает KHARKIV Today.
Мемуары охватывают последние годы жизни идеолога нацизма - 1944-1945-й. «Главный идеолог нацизма, всемогущий министр пропаганды долгие годы вел дневниковые записи. До начала 1945 их насчитывалось около 15 000 страниц. Сегодня они причисляются к числу таких документов, без знания и осмысления которых невозможно создать сколько-нибудь полное представление о немецком национал-социализме. Дневники 1944-45-х годов - наиболее ценная часть записей Геббельса», - сказано в аннотации к изданию.
Читайте такжеПорошенко присудил Жадану премию "Украинская книга года"
Директор издательства «Фолио» пояснил выход «Дневников» так: «Считаю, что эта книга нужна украинскому обществу. Все секреты современной российской пропаганды имеют корни здесь. Еще книга не вышла, а я уже получил несколько жестких листов по этому поводу».
Идею раскритиковали в социальных сетях. По мнению многих украинских читателей, воспоминаниям пропагандиста нацизма не место на книжных полках, да и 1944-45 годы вряд ли можно назвать временем зарождения нацизма — в таком случае нужно брать 30-е годы.
«Йозефа Геббельса нужно исследовать и издавать, как и Льва Толстого, и Мао, и других тоталитарных идеологов. Но – не эти мемуары, и в любом случае – с серьезным научным аппаратом, который объяснил бы эпоху, истоки и последствия изложенных мыслей», — заявил автор и радиоведущий арт-критик Константин Дорошенко.
Издатель Александр Красовицкий рассказал KHARKIV Today, что не намерен отказываться от выпуска мемуаров в свет, однако прислушался к конструктивной критике.
«Критика в основном была связана с тем, что книга выйдет без комментариев. Но комментарии будут. Я не хочу до выхода книги разглашать, кто их написал. Скажу только, что это – известный историк», — пообещал Красовицкий.