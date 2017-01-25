В оккупированном Крыму в следующем месяце начнут вещание украинские радиостанции - член Нацсовета

Украинские радиостанции начнут вещание на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым в начале февраля 2017 года с построенной 150-метровой телевизионной башни в селе Чонгар (Херсонская обл.), сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский на своей странице в сети Facebook.

«С начала февраля сигнал украинских радиостанций начнет поставляться в Крым. Речь идет о радиостанции: «Первый канал Украинского радио» Meydan «Радио Крым.Реалии», «Херсон FM». Следующий этап - организация цифрового телевидения», - написал он.

По словам Костинского, сейчас идет монтаж оборудования на построенной 150-метровой радиотелепередавальной станции в селе Чонгар Херсонской области.

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«Срок строительства башни занял около двух месяцев. Все остальное время, около 9 месяцев заняли работы по просчету и международной координации радиочастот, отвода земельного участка, проведения конкурса на радиочастоты», - сообщил он.

Член Нацсовета напомнил, что развитие вещания в зоне проведения АТО и на территории Крыма проходит в рамках работы Комиссии по вопросам обеспечения стабильного функционирования системы национального телевидения и радиовещания при Министерстве информационной политики.

Строительство башни ведется в рамках выполнения Стратегии развития телерадиовещания в Херсонской области и организации вещания на территорию Крыма на 2016-2017 годы с целью защиты информационного пространства государства на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Как сообщал УНИАН, 28 декабря 2016 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания по результатам итогов конкурса выдала 4 лицензии для вещания на свободных радиоканалах на временно оккупированной территории АР Крым.

Нацсовет принял решение о выдаче лицензий на вещание в селе Чонгар (Херсонская обл.), с которого будет подаваться сигнал вещания на территорию Крыма, таким радиостанциям: Национальной телекомпании Украины (Центральная дирекция «Украинское радио»), телекомпании «Атлант-СВ» (г. Киев), общественной организации «Радио крымских общин» («Радио Крым.Реалии»), телерадиокомпании «София» (г. Херсон).

Нацсовет по телерадиовещанию является конституционным, постоянно действующим коллегиальным органом, целью деятельности которого является надзор за соблюдением законов Украины в сфере телерадиовещания, а также осуществление регуляторных полномочий, предусмотренных этими законами.