Украина прекратила действие соглашений с Россией в сфере телерадиовещания

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1053, опубликованном на правительственном портале.

«Дальнейшее действие указанных соглашений не соответствует состоянию межгосударственных отношений и не согласуется с мерами, которые принимает Украина для обеспечения защиты информационного поля страны от негативных информационно-психологических воздействий», - сказано в пояснительной записке к документу.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля 2015 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины, которым устанавливаются общие критерии для определения аудиовизуальной продукции, которая вредит национальной безопасности Украины, запрещается публичное использование такой продукции и определяются санкции к субъектам ведения хозяйства, которые будут игнорировать такой запрет.

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С тех пор Нацсовет по телерадиовещанию запретил трансляцию на территории Украины 76 российских телеканалов. Количество российских телеканалов в украинской спутниковой сети за последние два года сократилось в 5 раз – до 9.

Соглашение о сотрудничестве в сфере телевидения и радиовещания между Украиной и Россией было подписано в 2000 году и предусматривало создание благоприятных правовых, организационных и экономических условий для обеспечения трансляции и распространения программ российских телерадиовещательных организаций на территории Украины и программ украинских телерадиовещательных организаций на территории Российской Федерации.

Соглашение в сфере информации действовало с 1998 года и создавало правовые рамки для обмена информацией, в том числе между информационными агентствами, аудиовизуальными, печатными и другими СМИ.