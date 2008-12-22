Пол Маккартни раскрыл свою тайну
13:38, 22 декабря 2008Общество
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Интрига подогрела публику
Пол Маккартни раскрыл одну из своих тайн. Оказывается, что музыкант, который выпустил уже два альбома под псевдонимом Файермен, то есть “пожарник”, это не кто иной как он сам.
Сейчас Маккартни-Файермен выпустил новый, третий, альбом и по этому случаю раздавал накануне автографы в одном из лондонских магазинов. Чтобы получить подпись легендарного музыканта, возле магазина выстроились в очереди по меньшей мере три сотни почитателей Маккартни. Ведь интрига с раскрытием псевдонима подогрела публику и добавила эмоций.
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