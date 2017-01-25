Национальная общественная телерадиокомпания Украины запустит вещание в сентябре – член набсовета

Об этом сообщила член наблюдательного совета НОТУ Светлана Остапа во время круглого стола.

«Мы смогли выйти на формат, при котором государственное вещание по форме превратилось в общественное. По сути мы сделаем все возможное, чтобы этот процесс начался с новым руководством НОТУ, которое будет избрано в апреле 2017 года. Пару месяцев уйдет на реформирование системы, и, возможно, в сентябре Украина увидит обновленный контент НОТУ», - сказала она.

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Присутствующий на мероприятии министр информационной политики Украины Юрий Стець добавил, что министерство готово взять на себя всю ответственность за реализацию общественного вещания в Украине в 2017 году.

«Ключевое и главное - это наше обязательство перед Украиной и украинцами. Если будут какие-то препятствия, мы сделаем все возможное для реализации общественного вещателя, взяв на себя ответственность», - отметил он.

В свою очередь, председатель Офиса Совета Европы в Украине Мортен Энберг подчеркнул, что регистрация юридического лица НОТУ - это только первый шаг построения общественного вещателя. Для полной независимости общественной телерадиокомпании необходимо постоянное надлежащее финансирование.

«Необходимы решительные шаги для перестройки старой системы государственного общественного вещания: реорганизация персонала, запуск широкого образовательного и развлекательного контента и т.д… Ожидаем, что на протяжении 2017 года общественному вещателю предоставят полное финансирование согласно ЗУ «Об Общественном телевидении и радиовещании Украины», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 17 января 2017 года Кабинет министров определил Государственный комитет телевидения и радиовещания органом, осуществляющим функции по управлению имуществом публичного акционерного общества «Национальная общественная телерадиокомпания Украины».

28 декабря 2016 года Кабинет министров Украины утвердил устав публичного акционерного общества «Национальная общественная телерадиокомпания Украины», реорганизованного из НТКУ.

Согласно государственному бюджету на 2017 год, на функционирование Национальной общественной телерадиокомпании Украины выделено финансирование в объеме 1,2 млрд грн.

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28 ноября прошлого года глава Госкомтелерадио Олег Наливайко возглавил комиссию по преобразованию Национальной телекомпании Украины в Национальную общественную телерадиокомпанию Украины, комиссия будет выполнять функции правления.

Общественное телевидение и радиовещание создается в форме Публичного акционерного общества «Национальная общественная телерадиокомпания Украины», 100% акций которого принадлежат государству. Предполагается, что НОТУ будет создана на базе Национальной телекомпании Украины, Национальной радиокомпании Украины, ТРК «Культура», «Укртелефильма» и более 20 областных и региональных телерадиокомпаний.