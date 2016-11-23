Глава Госкомтелерадио считает начало реформы в медиасфере еще одним шагом к независимости СМИ

Об этом заявил председатель Госкомтелерадио Олег Наливайко, комментируя принятие Правительством постановления Кабинета Министров Украины «Об утверждении Перечня печатных средств массовой информации и редакций, реформирование которых осуществляется на первом этапе»

В перечень вошло 244 редакции из всех областей Украины. Активнее всего поддерживают реформирование редакции Житомирской области – 17, в Винницкой – 16, в Запорожской – 15, Ривненской – 14. Менее активны в Закарпатье, где до первого этапа присоединилась только одна редакция, в Донецкой – 2, в Киевской и Черновицкой областях по 5 изданий.

«Стартовала вторая инфраструктурная реформа медиа сферы страны. Правительство совместно с общественностью, нашими западными партнерами создает общественное телерадиовещание и разгосударствляет государственную и коммунальную прессу», - заявил Наливайко.

Председатель Госкомтелерадио отметил, что вскоре чиновники будут лишены влияния на редакционную политику.

«Согласно Закону органы власти и местного самоуправления выходят из состава учредителей или соучредителей печатных СМИ. Следовательно, чиновники будут лишены возможности влиять на редакционную политику, пользоваться, так называемым телефонным правом. Это еще один шаг к независимости СМИ и укрепления свободы слова в стране», - заявил Наливайко.